Reprodução Pai e filho tiveram ferimentos leves

Um menino de três anos caiu em um buraco de cinco metros de profundidade no último domingo (09) enquanto brincava dentro de um condomínio em Jacarezinho, município do Paraná. Ao ver o acidente, o pai pulou no buraco para resgatar o filho e também acabou preso. As informações foram divulgadas pelo portal XV Curitiba e confirmadas pelo iG.

O menino, identificado como Bento, teria ido atrás de uma bola que caiu em uma área em obras. O Corpo de Bombeiros do Paraná atendeu à ocorrência às 17h20 do domingo, e resgatou pai e filho. A criança sofreu apenas ferimentos leves.

Operação de resgate

De acordo com o portal, os bombeiros organizaram uma operação complexa para resgatar os dois com segurança. A ação teria sido feita com auxílio de uma retroescavadeira.

O resgate levou cerca de 30 minutos e foi bem sucedido, retirando ambos com ferimentos leves. O principal desafio era garantir a estabilidade do terreno, evitando desmoronamentos na estrutura do buraco.

Pai ocupa cargo público

O pai do menino, que também ficou preso no buraco, é Felipe Palhares, chefe de gabinete da prefeitura de Jacarezinho. Palhares já atuou como ator e modelo, foi dirigente partidário e hoje é empresário. Além de Bento, ele é pai de outro menino, de sete anos.





Ele assumiu o cargo na prefeitura em fevereiro deste ano, quando voltou para sua cidade natal após 23 anos em São Paulo.

O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da região para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada em caso de resposta.