Um menino de três anos caiu em um buraco de cinco metros de profundidade no último domingo (09) enquanto brincava dentro de um condomínio em Jacarezinho, município do Paraná. Ao ver o acidente, o pai pulou no buraco para resgatar o filho e também acabou preso. As informações foram divulgadas pelo portal XV Curitiba e confirmadas pelo iG.
O menino, identificado como Bento, teria ido atrás de uma bola que caiu em uma área em obras. O Corpo de Bombeiros do Paraná atendeu à ocorrência às 17h20 do domingo, e resgatou pai e filho. A criança sofreu apenas ferimentos leves.
Operação de resgate
De acordo com o portal, os bombeiros organizaram uma operação complexa para resgatar os dois com segurança. A ação teria sido feita com auxílio de uma retroescavadeira.
O resgate levou cerca de 30 minutos e foi bem sucedido, retirando ambos com ferimentos leves. O principal desafio era garantir a estabilidade do terreno, evitando desmoronamentos na estrutura do buraco.
Pai ocupa cargo público
O pai do menino, que também ficou preso no buraco, é Felipe Palhares, chefe de gabinete da prefeitura de Jacarezinho. Palhares já atuou como ator e modelo, foi dirigente partidário e hoje é empresário. Além de Bento, ele é pai de outro menino, de sete anos.
Ele assumiu o cargo na prefeitura em fevereiro deste ano, quando voltou para sua cidade natal após 23 anos em São Paulo.
O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da região para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada em caso de resposta.