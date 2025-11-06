Reprodução/freepik Agência aponta 2025 como segundo ou terceiro ano mais quente já registrado.

O ano de 2025 está caminhando para se tornar o segundo ou terceiro mais quente já registrado. A informação foi divulgada no relatório "Estado do Clima Global", produzido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que considerou as medições de janeiro a agosto. Nesse período, a temperatura média global ficou em 1,42 °C acima da média pré-industrial.

O relatório foi divulgado nesta quinta-feira (6), durante a Cúpula do Clima, em Belém. Ele foi elaborado para subsidiar as discussões durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) com informações atualizadas sobre o estado do clima global.

De acordo com o documento, 2025 provavelmente será o segundo colocado da lista, ficando atrás de 2024, que foi ano mais quente já registrado e bateu o recorde de temperatura de 1,5°C acima da média pré-industrial.

Conforme a OMM, os últimos 11 anos (2015- 2025) foram os mais quentes dos últimos 176, com os últimos três anos sendo os mais quentes já notificados.





Segundo o estudo, a concentração de gases de efeito estufa e a elevação da temperatura dos oceanos alcançaram recordes em 2024 e devem continuar a subir em 2025. O gelo marítimo do Ártico atingiu a menor extensão já vista, enquanto as geleiras da Antártida permaneceram abaixo da média ao longo do ano.

Alguns dos eventos climáticos extremos relacionados ao clima e ao tempo, são chuvas arrasadoras, inundações, calor extremo e incêndios florestais. Para a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, devido à sequência destes eventos, será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5°C nos próximos anos sem ultrapassar temporariamente essa meta.

Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que cada ano acima de 1,5 grau afetará economias, aprofundará desigualdades e causará danos irreversíveis.