Divulgação/PMMG A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu o homem em flagrante

Um homem de 26 anos foi preso neste sábado (08) após confessar ter matado a própria mãe, de 54 anos, em Belo Horizonte. Em fala confusa, ele disse que cometeu o crime para "poupá-la do sofrimento".

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou o caso e informou ao portal iG que o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio, após atacar a vítima com vários golpes de faca.



Suspeito queria livrar a mãe de um "sofrimento"

Após matar a mãe, identificada como Edna Mara de Abreu, o filho ligou para a Polícia Militar por volta das 19h e, pelo telefone, confessou o crime. Os agentes informaram que ele estava com a fala confusa e desconexa, o que levantou suspeitas de alguém com possíveis problemas mentais.

O homem teria dito que a mãe estava sofrendo muito e que a matou para livrá-la desse sofrimento, destacando que buscou dar um golpe fatal no coração. As informações foram divulgadas pelo Estado de Minas e confirmadas pelo iG.





Ele relatou que a mãe passava por "atritos familiares", mas não detalhou do que se tratava. Para a polícia, o homem afirmou que a vítima iria reencarnar.

O filho foi preso em flagrante pela polícia, que encontrou a vítima morta em cima de uma cama. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para exames de necropsia.