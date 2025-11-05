4º BBM – Guardião da Zona da Mata Teto caiu após tempestade

Um forte vendaval, acompanhado de chuva intensa e queda de granizo, atingiu Leopoldina, no estado de Minas Gerais, na tarde da última terça-feira (04).

O fenômeno começou por volta de 14h40 e provocou diversos danos em áreas urbanas e rurais do município.

Entre os estragos registrados, o teto de uma loja foi arrancado pela força do vento e arremessado contra um poste, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em grande parte da cidade.

De acordo com a Defesa Civil, o vendaval derrubou árvores, postes, telhados e estruturas metálicas. Aproximadamente 70% de Leopoldina ficou sem energia elétrica e sem acesso à internet.

As rodovias BR-116 e MG-120 chegaram a ser parcialmente interditadas, e onze ruas da cidade ficaram bloqueadas por quedas de árvores e destroços.

Durante o temporal, um acidente foi registrado em uma das rodovias. Uma árvore caiu sobre a pista, atingindo um carro e uma motocicleta. O motociclista teve escoriações e lesões generalizadas.





Ele foi atendido por uma equipe do CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) e levado ao hospital pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Equipes do CBMMG, Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e dos setores de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura atuaram de forma conjunta durante todo o dia.

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, mobilizou dezenas de funcionários e veículos para restabelecer o sistema elétrico.

O serviço foi normalizado às 23h45, mas a rede de internet ainda apresenta instabilidade em razão da queda de cabos.

Trabalho continua

Foto: 4º BBM – Guardião da Zona da Mata Durante a tempestade, foi registrado um acidente entre um carro e uma motocicleta





Até o momento, nove pessoas estão desalojadas — dois adultos e sete crianças — e permanecem sob acompanhamento dos órgãos municipais. As equipes continuam em campo realizando vistorias preventivas e cortes de árvores em vias públicas.

No município vizinho de Cataguases, no estado de Minas Gerais, também foram registradas ocorrências relacionadas à chuva e aos ventos fortes, mas com menor intensidade em comparação a Leopoldina.