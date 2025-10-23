Reprodução Patrícia foi esfaqueada em casa



A advogada Patrícia de Fátima Ribeiro, de 35 anos, foi morta a facadas pelo marido, Wanderson Lima da Silva, de 41 anos, na manhã da última quarta-feira (22), em Curvelo, interior de Minas Gerais.

O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Santa Filomena, e é investigado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio.

Os corpos foram encontrados após colegas de trabalho de Patrícia estranharem sua ausência no fórum da cidade.

Ao perceber que ela não atendia às ligações, familiares foram acionados. Um cunhado do suspeito foi até a residência e localizou os dois mortos.

No local, a perícia constatou que Patrícia havia sido esfaqueada múltiplas vezes, com golpes concentrados no peito e na lateral do corpo. Cortes nas mãos indicam que ela tentou se defender.

A faca utilizada foi encontrada ao lado do corpo. Wanderson, segundo a PM, foi encontrado enforcado com uma corda presa ao telhado da área de churrasco nos fundos da casa.

Veja mais: Mãe e padrasto são presos por morte de menino de 9 anos em BH



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou as mortes. O filho do casal, de dois anos, estava em uma creche e não presenciou o crime.

Familiares relataram à polícia que Patrícia planejava se separar do marido e já havia manifestado insatisfação com o relacionamento.





A Polícia Civil recolheu as facas, os celulares do casal e gravações de câmeras de segurança da residência para análise.

O objetivo é confirmar a sequência dos acontecimentos e determinar o momento exato em que Wanderson se matou após o assassinato.

Não há testemunhas diretas do crime, mas que depoimentos de familiares estão sendo colhidos para esclarecer o contexto do caso.

OAB se manifestou

Reprodução - 08.08.2022 A subseção registrou oficialmente o luto e orientou o registro em ata





A morte da advogada provocou comoção entre colegas da classe jurídica. A 10ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, com sede em Curvelo, decretou luto oficial de três dias.

Em portaria assinada pelo presidente da subseção, Dr. Hugo Gontijo Gonçalves, a OAB manifestou pesar pelo “falecimento da Dra. Patrícia de Fátima Ribeiro, inscrita nesta subseção” .

O comunicado expressa solidariedade à família e reafirma o compromisso da entidade com “a defesa intransigente da vida, da dignidade humana e do enfrentamento de toda forma de violência, especialmente aquela dirigida contra as mulheres”.