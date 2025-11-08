Reprodução/Concer Serra de Teresópolis ficou totalmente fechada por cerca de 3 horas

Os ventos fortes que atingiram o Rio de Janeiro na manhã deste sábado (08), como consequência dos efeitos do ciclone extratropical que se desloca no Sul do país, derrubaram uma árvore de grande porte na rodovia BR-116, no trecho da Serra de Teresópolis, que liga a capital ao município da região serrana. A via esteve interditada entre 6h e 9h20 da manhã.

A Ecovias Rio Minas, que administra a rodovia, informou que os ventos fortes comprometeram a segurança do tráfego na via. Foi registrada a queda de uma árvore de grande porte que bloqueou o trecho no km 101. A Serra de Teresópolis só foi liberada por volta de 9h30, após a remoção da árvore.

Alerta da Defesa Civil

A concessionária destacou os alertas de ventos fortes feitos pela Defesa Civil, e orienta que os motoristas trafeguem com cuidado e em baixa velocidade.

O órgão estadual prevê pancadas de chuva de moderadas a fortes em todo o estado nas próximas horas, com risco geológico moderado para os municípios das regiões da Costa Verde, Sul Baixada Fluminense e Serrana (que inclui Teresópolis).

A Defesa Civil recomenda que a população evite a circulação em lugares descampados nos momentos de vento mais forte.

O alerta também foi feito pela prefeitura do Rio de janeiro, que recomendou não ficar embaixo de árvores e coberturas metálicas e evitar esportes ao ar livre.





Pancadas isoladas

Segundo o Alerta Rio, o deslocamento de um sistema de baixa pressão pela costa do Sudeste, somado a aproximação e passagem de uma frente fria, vão provocar chuvas fortes na capital fluminense.

As precipitações podem vir acompanhadas de ventos de moderados a fortes e raios. As rajadas de vento podem atingir intensidade entre 40 km/h e 75 km/h.