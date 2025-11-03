Reprodução/Climatempo Ciclone deve trazer chuvas e ventos fortes ao Rio Grande do Sul

A formação de um ciclone deve trazer grande instabilidade para o Sul do Brasil ao longo da semana. O alerta é da MetSul Meteorologia, que classifica o risco como muito alto para o Rio Grande do Sul e locais próximos.

O sistema chega ao território gaúcho entre o fim da quinta (6) e o início da sexta-feira (7). Segundo a MetSul, as condições mais críticas se concentram na sexta, com chuva forte, temporais isolados, queda de granizo e ventos intensos.

A previsão também aponta risco de alagamentos e outros transtornos, especialmente nas áreas próximas ao centro da instabilidade.

Em 24 horas, os acumulados de chuva podem variar entre 50 mm e 100 mm em várias cidades, e podem ultrapassar essa marca em pontos isolados. Porto Alegre e a Região Metropolitana estão entre as áreas com maior potencial para precipitações volumosas, de acordo com a MetSul.

Os ventos também devem ganhar força, com rajadas entre 60 km/h e 80 km/h em boa parte do Rio Grande do Sul, com chances de chegar ou ultrapassar 100 km/h em regiões como a Lagoa dos Patos, Porto Alegre e o Litoral Norte. O período mais crítico de ventania deve ocorrer entre a tarde de sexta e o sábado (8).

A instabilidade deve se espalhar ainda por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, segundo os modelos meteorológicos analisados.

No sábado, o sistema deve se posicionar próximo à costa gaúcha e se deslocar gradualmente para o oceano ao longo do dia. Mesmo após o afastamento, a circulação de umidade deve manter o tempo fechado, com chuva fraca e garoa em diversas regiões do RS.