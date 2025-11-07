MetSul Veja o impacto do ciclone extratropical no seu estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para tempestades severas entre essa sexta-feira (7) e o sábado (8), devido à formação de um ciclone extratropical. O fenômeno tem potencial para provocar rajadas de vento, tornados, chuvas volumosas e queda de granizo.

Nas regiões Noroeste e Nordeste, podem ocorrer tempestades mais severas, com ventos que podem passar dos 100 quilômetros por hora e tornados. Também pode ocorrer chuva intensa de 60 mm a 100mm por dia, com potencial para atingir os 150 mm na região central. Esses acumulados devem ocorrer entre o período da madrugada e o início da tarde da sexta-feira. Também podem ocorrer chuvas de granizo.







Na madrugada do sábado, a atuação do ciclone sobre o oceano segue provocando chuva de moderada a forte na Costa Doce, Litoral Norte e Médio, e na Região Metropolitana de Porto Alegre, com acumulados que podem variar de 30 mm e 60 mm por dia. De acordo com a Defesa Civil, nas demais regiões, os volumes devem oscilar entre 10 e 80 mm por dia.

No domingo (9), a tendência é que uma área de alta pressão favoreça o retorno do tempo firme, com sol e variações na nebulosidade.

A Defesa Civil orientou que a população evite as áreas de risco e considere ajustar sua rotina para evitar a exposição durante o fenômeno. O órgão também orientou que, durante os temporais, é recomendável retirar aparelhos eletrônicos das tomadas, fechar bem portas e janelas, abrigar animais domésticos e avaliar se existem árvores próximas de onde veículos estão estacionados. A população também deve buscar informações sobre o Plano de Contingência de sua cidade e seguir as orientações locais.