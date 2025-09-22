Reprodução/SPDC Chuvas em Santa Catarina

Pelo menos 16 cidades de Santa Catarina foram atingidas por chuvas intensas, alagamentos, granizo e vendavais neste fim de semana, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil estadual nesta segunda-feira (22).

Ao todo, foram registradas 20 ocorrências climáticas, e algumas cidades sofreram mais de um tipo. A maior parte delas aconteceu na região Oeste, onde foi registrado um tornado.

Como informado aopela Defesa Civil,além de cinco instalações públicas, sete privadas e 16 obras públicas. Municípios como Rio Negrinho e Barra Bonita devem decretar emergência.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou ao iG que, desde domingo (21), já foram realizados 137 atendimentos relacionados às instabilidades, como destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos.

As cidades e ocorrências registradas são:

Itapiranga – Chuvas intensas

Entre Rios – Vendaval

São Lourenço do Oeste – Vendaval

Bom Jesus – Vendaval

Marema – Vendaval

São Domingos – Granizo

Passos Maia – Vendaval (2 ocorrências)

Ipuaçu – Vendaval (2 ocorrências)

São Bento do Sul – Vendaval (2 ocorrências)

Barra Bonita – Chuvas intensas (2 ocorrências)

São Miguel do Oeste – Chuvas intensas

Mafra – Vendaval

Canoinhas – Vendaval

Rio Negrinho – Vendaval

Três Barras – Vendaval

Maravilha – Vendaval

Em Apiúna, no Vale do Itajaí, a queda de uma barreira interditou parcialmente a BR-470 na madrugada desta segunda-feira (22).

Tempo instável na região



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para a região e áreas vizinhas: tempestade, vendaval e declínio de temperatura.

O aviso de tempestade prevê chuva de até 100 mm em um dia, ventos de até 100 km/h e risco de granizo. Já o alerta de vendaval indica rajadas entre 40 e 60 km/h, e o de declínio de temperatura aponta queda de mais de 5 °C entre esta segunda (22) e terça-feira (23).

A Defesa Civil catarinense reforça que a chuva deve persistir ao longo do dia, com risco de alagamentos pontuais, sobretudo no Oeste e no Vale do Itajaí. No entanto, é esperada uma melhora gradual do tempo, com a chegada de uma massa de ar seco.