Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Após riscos de temporais, prefeituras cancelam aulas

A formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve trazer temporais e ventos fortes para a região. Após a Defesa Civil de Santa Catarina emitir alerta vermelho para tempestades, ao menos quatro municípios do sul do estado suspenderam as aulas da rede municipal de ensino no período da tarde desta sexta-feira (07).

Os comunicados foram emitidos pelas prefeituras de Praia Grande, Balneário Gaivota, Sombrio e Santa Rosa do Sul, que ficam em uma região mais próxima da formação do ciclone. As informações foram divulgadas pelo O Globo e confirmadas pelo portal iG.

Alertas para impactos do ciclone

O ciclone que se forma no Rio Grande do Sul vai gerar impactos em toda a região Sul e em áreas do Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias. Formado a partir da chegada de uma frente fria ao se chocar com um centro de baixa pressão em deslocamento, o fenômeno traz ventos de 100 km/h e acumulados de chuva de 100 mm por dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestades em Santa Catarina, com possibilidade de alagamentos e queda de granizo. Já a Defesa Civil emitiu aviso para temporais com vendaval e chuva intensa entre a tarde de sexta e a madrugada de sábado (08).

As prefeituras dos quatro municípios, por meio das respectivas secretarias de educação, suspenderam as aulas no período da tarde, destacando o aviso da Defesa Civil.





A população é orientada a evitar deslocamentos e áreas de risco, como embaixo de árvores e locais a beira-mar.

Os impactos do ciclone devem ser sentidos no Centro-Sul do país até domingo.