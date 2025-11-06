Reprodução/Climatempo Ciclone extratropical chega ao Sul nesta sexta

Um ciclone extratropical vai se formar entre esta sexta (7) e o sábado (8) no Rio Grande do Sul, devendo provocar uma onda de tempestades, chuva localmente forte a intensa e ainda ventos muito fortes.

As consequências poderão ser danos estruturais, cortes de energia e outros transtornos para a população. O alerta é da MetSul Meteorologia.

Segundo os mapas meteorológicos, o centro da baixa pressão ingressará pelo noroeste gaúcho na manhã desta sexta, estará sobre a Grande Porto Alegre na noite de sexta-feira e muito perto da costa sobre o mar junto ao Litoral norte gaúcho e o Litoral de Santa Catarina entre a madrugada e a manhã de sábado.



Os campos de vento de ciclones extratropicais podem se estender por várias centenas ou milhares de quilômetros, assim, segundo o instituto, temporais e vento forte ocorrerão em áreas distantes dos pontos por onde passará o centro do ciclone entre esta sexta e o sábado.



Ainda conforme alerta da MetSul, esta sexta-feira deverá ser o dia mais crítico para chuvas fortes e temporais.

As regiões que deverão ser afetadas são o Oeste, o Centro e a metade Norte, no caso do Rio Grande do Sul.



Em Porto Alegre, a tendência é de chuva com maiores volumes da tarde para a noite, embora já possa chover antes.



Múltiplas células de tempestade devem avançar por Santa Catarina e o Paraná na tarde e noite desta sexta, atingindo São Paulo até o fim do dia.



A MetSul adverte ainda que os maiores riscos com o deslocamento desta linha de instabilidade serão de vendavais que pode ser em alguns pontos severos e destrutivos, com rajadas ao redor e acima de 100 km/h, mas que isoladamente podem atingir velocidades até maiores com riscos de fenômenos severos muito isolados de vento como micro explosões e tornados.



No sábado (8), por sua vez, a instabilidade forte influenciada pelo ciclone no oceano afetará com temporais vários pontos das regiões Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil com chuva localmente forte e tempestades isoladas de vento e granizo, algumas severas.



Vendavais

A ciclogênese trará vendavais de curta duração e alguns muito intensos no Sul do Brasil e São Paulo entre a tarde de sexta e a madrugada de sábado, aponta a MetSul.



Já os ventos ciclônicos que sopram por horas afetarão áreas do Leste e o Nordeste do Rio Grande do Sul ao litoral do Sudeste do Brasil no final da sexta e durante o sábado.



No Rio Grande do Sul, o ciclone vai trazer vento de 50 km/h a 80 km/h na maioria das cidades gaúchas, mas que, isoladamente, podem ser superiores.



Em Porto Alegre, as rajadas devem ficar entre 60 km/h e 80 km/h na maior parte da cidade, mas pela topografia (prédios e relevo) podem ocorrer rajadas superiores.



Mais ao Sul da capital e perto do setor Norte da Lagoa dos Patos, rajadas de 80 km/h a 100 km/h com possibilidade de marcas localizadas superiores, o que se prevê também para o Litoral Médio (Mostardas a Pinhal e Palmares do Sul).



No Litoral Norte, rajadas de 80 km/h a 100 km/h, mas que em alguns pontos podem passar de 100 km/h.



Assim, por ventos ciclônicos, os municípios de maior risco de ventania forte a intensa incluem Tapes, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Guaíba, Viamão, Porto Alegre, Mostardas, Palmares do Sul, Tavares, Balneário Pinhal, Cidreira, Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-lá, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres.



O campo de vento muito forte vai se estender ainda ao Leste de Santa Catarina com rajadas de 70 km/h a 90 km/h, mas que em pontos da costa podem ficar entre 100 km/h e 120 km/h.

Isso inclui as regiões de Criciúma, Laguna, Garopaba, Balneário Camboriú, Itapema, Penha e Itajaí.



O vento deve ser mais forte de Florianópolis para o Sul na costa, enquanto no Litoral Norte catarinense as rajadas tendem a ser menos intensas.



Em Florianópolis, a ilha deve ter muito mais vento com rajadas perto e acima de 100 km/h em pontos mais ao Leste e ao Sul da ilha de Santa Catarina.

Deve ventar ainda muito forte em trechos da Serra com rajadas perto e acima de 100 km/h, como nas áreas de Bom Jardim da Serra e Rancho Queimado.



No Paraná, os efeitos do ciclone serão mais sentidos por vendavais por tempestades, mas o litoral paranaense pode anotar vento ciclônico com rajadas, em média de 50 km/h a 70 km/h.



Sudeste



O estado de São Paulo terá vento forte a intenso tanto por conta de temporais isolados como por vento ciclônico de mais longa duração na costa.



Vários pontos do litoral paulista devem ter rajadas de 70 km/h a 90 km/h, mas, ante o relevo acidentado da costa e ilhas, haverá locais com rajadas possivelmente ao redor e acima de 100 km/h.



Pode ventar muito forte durante o sábado na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, com rajadas de 60 km/h a 80 km/h, mas que em alguns locais podem ser mais fortes.



Rajadas fortes de 60 km/h a 80 km/h, mas isoladamente superiores, podem afetar ainda os litorais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas não devem ser tão fortes quanto na costa do Sul e do litoral de São Paulo.



Até o Sul da Bahia pode ter rajadas por vezes fortes devido à influência do ciclone.



Probabilidade de danos e falta de luz



Ainda de acordo com previsão da MetSul, sob esse cenário, o vento pode provocar danos estruturais como destelhamentos, quedas de árvores e postes e cortes de energia elétrica nos três estados do Sul e em São Paulo.



Os maiores impactos devem se dar na Região Sul, embora se preveja consequências também no território paulista.



Na área da RGE, os cortes de eletricidade devem se dar mais em consequência de temporais e raios.







Na área da CEEE Equatorial, que será mais afetada por ter Porto Alegre e o litoral em sua área de concessão, as interrupções serão mais consequências do vento forte por horas do ciclone entre o final da sexta e a manhã de sábado.



Problemas de cortes de energia por vento ciclônico e tempestades fortes a severas vão atingir ainda a área da CELESC em Santa Catarina, da COPEL no estado do Paraná e ainda distribuidoras de São Paulo, como a ENEL.



A tendência é que o ciclone extratropical se afaste gradualmente no decorrer do sábado, especialmente da tarde para a noite do sábado, com projeção de estar já distante do continente no final do dia.

