Divulgação/Meteored Imagens de satélite indicam a formação do ciclone no Sul do Brasil, com foco nas rajadas de vento

A formação de um ciclone no Sul do país mantém alerta máximo para tempestades severas na região durante esta semana, segundo previsão feita pelos meteorologistas da Tempo OK. A Defesa Civil gaúcha emitiu um alerta para a população.

Os alertas são para estados das regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, válidos a partir de sexta-feira (07). O fenômeno climático deve provocar ventos de 100 km/h e chuva torrencial especialmente sobre o Rio Grande do Sul.

Tempestades intensas

FreePik Ciclone deve provocar chuvas fortes em três regiões





A frente fria associada ao ciclone deve provocar precipitações no norte do Paraná, interior de São Paulo, e na maior parte do Centro-Oeste (com exceção do norte de Goiás), no Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais, principalmente no sábado (08). Entre sábado e domingo, o sistema continua se movendo e atinge o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

“Há potencial para transtornos devido a intensas rajadas de vento e trovoadas, sem descartar a possibilidade de granizo” , alerta o meteorologista Marcio Bueno, da Tempo OK.

Na cidade de São Paulo, há riscos de ventania na noite de sexta e ao longo de todo o sábado, com rajadas de até 80 km/h. No Rio de Janeiro, a ventania é mais intensa entre sábado e domingo (09). Há risco para queda de árvores e destelhamentos.

No oceano, o mar ficará agitado entre sexta e domingo com risco de ressaca entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, e ondas que podem chegar a quatro metros.



Formação do ciclone

O ciclone que está em formação no sul é provocado pelo aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférica, intensificado pela combinação da umidade que vem do Norte do país com fortes correntes de ar em níveis mais altos da atmosfera. Nos estados sulistas, os volumes de chuva podem ultrapassar 100 mm em menos de 24 horas.





De acordo com o Meteored, o sistema de baixa pressão em questão vai se intensificar já nas primeiras horas da sexta, provocando chuva torrencial em toda a região Sul.

A população deve se manter atenta às instruções da Defesa Civil e evitar deslocamentos durante os temporais.