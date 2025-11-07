Reprodução Francisco (esquerda) matou o pai, Paulo Frateschi (direita) após um surto

Francisco Frateschi, de 34 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (6) após matar o pai, o ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, durante um surto psicótico na Vila Ipojuca, zona oeste de São Paulo. Ele foi levado à UPA Lapa, onde foi sedado e permanece internado sob escolta policial.

O ex-deputado, de 75 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas com ferimentos provocados por facadas, mas não resistiu. Durante o surto, Francisco também atacou a mãe e a irmã, de 64 e 42 anos, que foram atendidas em um hospital e estão fora de perigo. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao iG.

Entenda o caso

Paulo Frateschi foi morto a facadas pelo seu filho, Francisco, durante uma briga familiar nesta quinta. O ex-deputado foi atingido por golpes no abdômen e em um braço. Durante a confusão, a mãe e a irmã do agressor também se feriram.

Francisco, que mora em Paraty (RJ), estava em São Paulo desde o fim de outubro para realizar um tratamento psiquiátrico. Segundo amigos e familiares, ele vinha apresentando sinais de instabilidade emocional e fazia uso de medicação controlada. O ataque teria acontecido após um surto psicótico, que é investigado pela polícia.





Pessoas próximas afirmaram ao Metrópoles que Francisco era o filho mais próximo de Paulo Frateschi, com quem mantinha uma relação de forte afeto.

A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).