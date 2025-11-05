Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas atingem São Paulo nesta quarta (05)

Uma nova área de baixa pressão sobre o Paraguai volta a espalhar instabilidades pelo Sul do país nesta quarta-feira (05), se estendendo até o Sudeste. Segundo os meteorologistas da Climatempo, chuvas fortes voltam a cair nas duas regiões.

O tempo também fica instável no Centro-Oeste, em boa parte do Norte e em áreas do Nordeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades que vão desde o litoral de São Paulo até Roraima. Veja a previsão do tempo.

Sul

No Paraná, as pancadas de chuva podem variar de moderada a forte intensidade, com risco de temporais no noroeste. Ao longo do dia, a instabilidade avança para as demais áreas do estado, enquanto no litoral a chuva ocorre de forma mais fraca e isolada.

O Rio Grande do Sul deve registrar chuva intensa, acompanhada de raios e rajadas de vento, especialmente na faixa litorânea. Em Santa Catarina, o tempo fica instável no litoral, mas permanece firme nas demais áreas.

Sudeste

As pancadas de chuva isoladas atingem o norte de Minas Gerais desde a madrugada, indica a Climatempo. Com o avanço da baixa pressão sobre o Paraguai, as instabilidades se estendem para o oeste paulista e o Triângulo Mineiro, onde há risco de temporais.

Durante a tarde, a chuva se espalha por outras áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Centro-Oeste

Uma baixa pressão mantém o tempo instável no Mato Grosso do Sul, com chuva moderada a forte e risco de temporais. As instabilidades se estendem pelo Mato Grosso e por Goiás ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. De acordo com a Climatempo, o calor e o tempo abafado persistem em toda a região.





Nordeste

As áreas de instabilidade avançam pelo oeste e sul da Bahia, atingindo também partes do interior. Há chances de chuva isolada no sul do Maranhão. Nas demais áreas, o tempo continua firme e ensolarado, com temperaturas elevadas.

Norte

As chuvas diminuem em boa parte da região, mas ainda precipitam no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sudoeste do Pará, influenciadas pelo calor e pela umidade. Em Roraima, Amapá e no norte do Pará, o tempo segue firme e mais seco.