Valter Campanato/Agência Brasil Chuva intensa ameaça várias regiões do Brasil nos próximos dias

Os próximos dez dias serão marcados por muita chuva em diferentes partes do Brasil. Segundo a MetSul Meteorologia, as precipitações devem ser abrangentes e atingir volumes localmente altos, podendo ultrapassar os 100 milímetros em vários estados, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do país.

De acordo com dados do modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF), o cenário reflete o início do chamado inverno amazônico, período que vai de dezembro a maio e concentra de 60% a 70% da chuva anual na Região Norte.

A transição do “verão amazônico” para essa fase mais úmida está elevando os índices de precipitação, principalmente no Amazonas, Acre e Roraima, onde os volumes devem ser significativos. No Pará, a chuva será mais irregular, enquanto no Tocantins a previsão é de pouca instabilidade.

No Nordeste, a tendência é de chuva fraca e irregular na maior parte dos estados, embora pancadas isoladas possam ocorrer até no sertão. O destaque fica para o litoral da Bahia, onde os volumes podem ser mais altos e provocar transtornos, como alagamentos e deslizamentos.

Já no Centro-Oeste, a previsão é de acumulados entre 50 mm e 150 mm, impulsionados por temporais típicos da instabilidade tropical. As precipitações devem atingir Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, de forma generalizada.

No Sudeste, a chuva também se espalha pelos quatro estados. O interior de São Paulo e Minas Gerais deve registrar os maiores acumulados, que podem ultrapassar os 100 milímetros ao longo do período.





Por fim, a Região Sul terá um cenário de maior atenção: a MetSul alerta para chuvas intensas especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Um centro de baixa pressão poderá dar origem a um ciclone no fim desta semana, intensificando as precipitações e elevando o risco de temporais entre sexta e sábado.