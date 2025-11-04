Reprodução/ COP30 Brasil Amazônia / Flickr MSC Seaview e Costa Diadema chegam em Belém

Os dois navios de cruzeiro contratados pelo Governo Federal para funcionar como hospedagem temporária durante a COP30 atracaram nesta terça-feira (4) no Terminal Portuário de Outeiro, em Belém.

Os transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema somam cerca de 3.900 cabines com capacidade de até 6 mil leitos, que servirão como hotéis flutuantes para diplomatas, cientistas e representantes de todo o mundo durante o maior evento climático do planeta.

Esses espaços serão disponibilizados em etapas aos países participantes, de acordo com o acordo firmado entre o Brasil e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ( UNFCCC).

No primeiro estágio, a oferta será direcionada a 73 países, principalmente nações menos desenvolvidas ( LDCs) e pequenos Estados insulares ( SIDS), com diárias de até US$ 220 (cerca de R$ 1.180, na cotação atual). Em seguida, outras delegações poderão adquirir hospedagens por até US$ 600 (aproximadamente R$ 3.216).

O secretário especial da COP30, Valter Correia, afirmou que os navios integram um conjunto de soluções para garantir acomodações adequadas a todos os participantes do evento, incluindo “ delegações da ONU, observadores, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e empresas ”.





Infraestrutura e logística

A medida foi viabilizada após a contratação da Embratur, em abril, para realizar a modelagem, contratação e gestão da operação. Por meio de um chamamento público, a agência selecionou a operadora de viagens Qualitours, encarregada de contratar os navios MSC Seaview e Costa Diadema e de comercializar as cabines.

Os navios ficarão atracados no Terminal Portuário de Outeiro, que passou por um processo de revitalização e será um dos legados da COP30 para o desenvolvimento local e regional. A nova ponte facilitará o deslocamento entre o terminal e os locais oficiais da conferência, com tempo de acesso estimado em cerca de 30 minutos.

A contratação dos navios faz parte da estratégia do governo federal para ampliar a oferta de hospedagem em Belém durante a COP30. A iniciativa busca assegurar acomodações adequadas e acessíveis aos milhares de participantes do evento.

COP30

A 30º edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Com discussões e negociações sobre as mudanças climáticas, o encontro é realizado anualmente e a presidência se alterna entre as cinco regiões reconhecidas pela ONU.

Em 2025, o Brasil sediará COP30, que acontecerá em Belém, no Pará. A cidade escolhida marca a primeira edição da COP na Amazônia.