reprodução/tv senado O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil) observa a movimentação no plenário

A senadora Teresa Leitão (PT) sofreu uma queda no plenário do Senado nesta terça-feira (4). O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil), suspendeu a sessão.

A transmissão da TV Senado mostrou Alcolumbre conduzindo a sessão até que, em determinado momento, ele percebe uma aglomeração entre os senadores e interrompe o que estava falando.

Assista à movimentação no plenário, logo depois da queda.







A parlamentar caiu ao lado de sua cadeira e ficou deitada no chão, consciente, enquanto colegas se aproximavam para prestar socorro até a chegada da equipe de brigadistas do Senado.

Teresa Leitão deixou o plenário em uma cadeira de rodas, com um curativo sobre o olho esquerdo.



A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que acompanhou o atendimento, disse que Teresa sofreu um corte no supercílio e precisará levar pontos.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria de imprensa da senadora que, por meio de nota, informou que ela passa bem e segue consciente.





Segundo a nota, ela tropeçou ao chegar para a sessão plenária desta terça-feira.



"Lúcida e orientada, foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar", finalizou.