Fernando Frazão/Agência Brasil Tempo instável marca a terça-feira (04) no país

O tempo segue com instabilidades na região Sudeste nesta terça-feira (04), com pancadas de chuva em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No Centro-Oeste, o volume de chuva é moderado, enquanto o Sul pode registrar chuvas fracas e isoladas no litoral, com a temperatura subindo no oeste dos estados.

Já no Nordeste, o destaque é o forte calor, que pode chegar a 37°C em Teresina, segundo meteorologistas da Climatempo. Confira a previsão do tempo para esta terça por região.

Sul

O tempo volta a ficar mais firme na região Sul, com apenas chuvas fracas e isoladas no litoral e no leste dos estados, devido à influência dos ventos marítimos. No extremo noroeste do Paraná, ainda pode ocorrer pancada isolada. Nas demais áreas, o sol predomina. As temperaturas permanecem mais amenas nas faixas litorâneas, enquanto sobem no interior, especialmente no norte do Paraná e no oeste da região.

Sudeste

As instabilidades diminuem em São Paulo, concentrando-se no norte, leste e litoral do estado. Segundo a Climatempo, a área entre São Paulo e Minas Gerais terá céu nublado com chances de pancadas de chuva. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo a chuva é de moderada a forte, com possibilidade de tempestades isoladas no norte fluminense e no sul capixaba.

Centro-Oeste

As chuvas perdem força em Mato Grosso do Sul, ficando restritas ao norte, leste e sul do estado, aponta a Climatempo. Já no Mato Grosso, especialmente na metade norte e leste, e em Goiás, o fluxo de umidade mantém as pancadas de chuva. No sul goiano e no Distrito Federal, há previsão de chuva moderada a forte ao longo do dia.





Nordeste

As instabilidades diminuem no Maranhão e no Piauí, mas ainda ocorrem pancadas de chuva no oeste da Bahia. No restante da região, inclusive no litoral, o tempo firme predomina, com calor intenso e umidade do ar baixa, que pode cair abaixo dos 20% em pontos isolados. Em Teresina, as temperaturas máximas podem atingir 37 °C.

Norte

A região Norte mantém o padrão de chuvas irregulares. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima registram pancadas moderadas a fortes, enquanto no Pará a instabilidade se concentra no sul, oeste e sudoeste do Tocantins. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol e calor predominando.