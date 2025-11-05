Reprodução/Instagram Vídeo mostra Manaus sob 'tempestade' de raios

A cidade de Manaus, capital do Amazonas, foi atingida por uma tempestade de raios na madrugada desta terça-feira (4). O fenômeno foi registrado pelo fotógrafo Péricles Dias, que publicou um vídeo em que dezenas de descargas elétricas cortam o céu da capital.

Assista ao vídeo:





A frequência dos relâmpagos e dos raios impressionou moradores, que relataram os efeitos da tempestade nas redes sociais.

De dia, a gente morrendo do calor. De noite, a gente morrendo de susto dos raios e trovões. Ê, Manaus!!! — Larissa Balieiro (@larissabalieir0) November 4, 2025





manaus se rachando no meio com essa chuva — louise (@linslouisee) November 4, 2025





e essa tempestade no meu país Manaus?? — ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ (@F4cecam) November 4, 2025

Afinal, o que é uma tempestade de raios?



As chamadas "tempestades de raios" são comuns em regiões tropicais e ocorrem devido a trocas elétricas na atmosfera.

O fenômeno está geralmente associado a nuvens do tipo cumulonimbus, que são grandes formações verticais carregadas de umidade e partículas de gelo.

Essas partículas se chocam dentro da nuvem e geram a separação de cargas elétricas: a parte superior tende a ficar carregada positivamente, enquanto a inferior acumula cargas negativas.

Quando a diferença de potencial entre a nuvem e o solo (ou entre nuvens) se torna muito alta, ocorre a descarga elétrica que conhecemos como raio.

O ar ao redor do raio é aquecido instantaneamente, o que provoca uma rápida expansão do ar e gera o som do trovão.

As descargas podem acontecer dentro da própria nuvem, entre nuvens diferentes ou atingir o solo. Em todos os casos, o processo envolve uma grande quantidade de energia liberada em milissegundos.





Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em locais fechados e evitar áreas abertas, árvores isoladas ou estruturas metálicas. Outra dica importante é tirar aparelhos elétricos das tomadas e não utilizar equipamentos ligados à rede durante as descargas.