A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, nesta segunda-feira (3) para risco de temporais ao longo da semana, pelo menos até o domingo (9).
De acordo com o órgão, o avanço de frentes frias e a intensificação do corredor de umidade da Amazônia devem manter o tempo instável em todo o território paulista.
Os mapas meteorológicos apontam pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento durante todos os dias da semana.
O solo já encharcado pelas chuvas anteriores eleva o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, especialmente em áreas urbanas e de relevo acentuado.
Fim de semana crítico
No fim de semana, sábado (1) e domingo (2), vários municípios paulistas foram atingidos por chuvas fortes e rajadas de vento que resultaram em interdição de vias, quedas de árvores, estruturas e muros, além de pontos de alagamentos e enxurradas.
A ocorrência mais grave aconteceu em Regente Feijó. Um temporal derrubou uma arquibancada e a estrutura metálica em evento no Aeropark Clube de Voo Desportivo SDY.
Também foram registradas ocorrências em Presidente Prudente, Assis, Limeira, Araraquara, Aguaí, Barretos, Bebedouro, Cândido Mota, Santa Fé do Sul, Ituverava, Américo Brasiliense, Morro Agudo, Magda e Piracicaba, entre outras cidades.
Nova frente fria
Ainda de acordo com a Defesa Civil, entre sexta-feira (7) e sábado (8), uma nova frente fria, mais intensa, poderá provocar temporais generalizados, com acumulados muito altos em um período de apenas 24 horas em pontos isolados das regiões centro, oeste e sul do estado.
Também há possibilidade de rajadas de vento com forte intensidade, aumentando o risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e transtornos significativos em áreas vulneráveis.
No domingo (9), o sistema frontal se afasta, e o tempo volta a ficar mais estável, com predomínio de sol e apenas chuva fraca e isolada na faixa leste, que inclui o Litoral, o Vale do Paraíba e a Região Metropolitana de São Paulo.
As temperaturas permanecem dentro da média para o período, com sensação térmica amena nas manhãs e noites, e ligeiramente elevada à tarde no interior.
A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção, especialmente entre os dias 7 e 8, e a evitar áreas alagadas ou de risco de deslizamento.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.