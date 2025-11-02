FreePik Sudeste e Centro-Oeste vivem domingo chuvoso

O domingo (2) amanheceu com tempo fechado e chuva em boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. O cenário é resultado da combinação entre o ar quente e úmido e a intensificação dos ventos, que favorecem a formação de nuvens carregadas e temporais em vários pontos do país.



Os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os mais afetados. Desde as primeiras horas da manhã, há registro de pancadas fortes e persistentes, com risco de alagamentos e transtornos no trânsito. Em algumas cidades, os volumes de chuva acumulada já ultrapassam os 50 milímetros, e a previsão indica que os temporais devem continuar ao longo do dia.



Segundo o ClimaTempo, a instabilidade tende a se intensificar no decorrer da tarde, principalmente no estado de São Paulo, onde há condições para descargas elétricas, ventania e chuva volumosa. Em áreas do interior paulista e do sul do estado, os acumulados podem passar de 100 milímetros.



No Paraná e em Mato Grosso do Sul, o tempo também segue instável, com pancadas fortes alternando períodos de melhora. As autoridades orientam atenção redobrada em regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos, já que o solo permanece encharcado por causa das chuvas dos últimos dias.



A tendência é que o início da semana ainda seja de instabilidade, mas com redução gradual das precipitações a partir de terça-feira (4).

