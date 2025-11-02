BBC Dez pessoas são esfaqueadas durante viagem de trem

Dez pessoas ficaram feridas (nove delas em estado grave) após um ataque com arma branca em um trem que seguia para Londres na noite de sábado (1). Dois britânicos, de 32 e 35 anos, foram presos por tentativa de homicídio, segundo informações da Polícia de Transportes Britânica. As informações são da BBC.

A unidade antiterrorista do Reino Unido participa das investigações, embora as autoridades afirmem que, até o momento, não há indícios de terrorismo. O incidente ocorreu durante uma viagem entre as estações de Doncaster, no centro da Inglaterra, e King's Cross, na capital.

Dez passageiros foram levados a hospitais da região. Até o início da tarde deste domingo (2), quatro já haviam recebido alta, enquanto duas pessoas permaneciam em estado grave. O ataque aconteceu pouco antes da chegada do trem à estação de Huntingdon, a cerca de 120 quilômetros ao norte de Londres.

BBC A polícia realizou uma ampla operação no local





Investigação em andamento

Segundo comunicado policial, o caso foi classificado como “incidente grave”, e equipes especializadas buscam entender as circunstâncias e motivações do ataque. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as identidades das vítimas.

A resposta de emergência foi imediata: agentes armados, paramédicos e helicópteros médicos foram acionados assim que o trem parou em Huntingdon. Imagens do local mostraram policiais com trajes forenses e cães farejadores na plataforma.

De acordo com a Polícia de Cambridgeshire, os agentes receberam o alerta por volta das 19h39 (horário local, 16h39 em Brasília) e chegaram rapidamente à estação. Inicialmente, foi acionado um protocolo que indica possível “ataque terrorista em andamento”, mas o alerta foi posteriormente suspenso.

“Neste estágio inicial, não seria apropriado especular sobre as causas do incidente” , afirmou o superintendente Chris Casey, em declaração à agência Associated Press.

Cenas de pânico

Passageiros e testemunhas relataram momentos de terror dentro do trem. Dean McFarlane, funcionário do metrô de Londres que estava na plataforma, contou à BBC que viu pessoas correndo e sangrando.

“Vi várias pessoas cobertas de sangue, uma delas com uma camisa branca completamente vermelha. Tentei acalmar quem estava em pânico e pedi que todos deixassem a estação” , relatou.

Outro passageiro, Tom McLachlan, de 19 anos, afirmou que percebeu o que estava acontecendo quando ouviu o alarme tocar repetidamente e viu pessoas fugindo de um dos vagões.

“Havia alguém gritando que um homem tinha sido esfaqueado. Quando o trem parou em Huntingdon, todos correram. Tentei ajudar uma das vítimas, mas o agressor ainda estava solto, e precisei fugir”, contou.

Reações oficiais

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manifestou solidariedade às vítimas.

“Meus pensamentos estão com todos os afetados por este terrível incidente”, declarou.

O prefeito de Cambridgeshire e Peterborough, Paul Bristow, classificou o episódio como “chocante” e disse ter ouvido “descrições horríveis do que aconteceu no trem”.

A empresa London North Eastern Railway (LNER), responsável pela operação da linha, confirmou o ocorrido e pediu que os passageiros evitem viagens enquanto as investigações prosseguem.





Devido à perícia, o tráfego ferroviário entre Doncaster e Londres King’s Cross permaneceu interrompido neste domingo. A Polícia de Transportes Britânica reforçou que “todas as linhas de investigação permanecem abertas” e pediu que a população evite espalhar rumores.

O episódio reacende o alerta sobre segurança pública no Reino Unido, onde autoridades mantêm cooperação constante com unidades antiterroristas para avaliar se ataques dessa natureza têm ligação com extremismo.