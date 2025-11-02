FreePik Chuvas intensas e tempo instável devem marcar semana no país

A próxima semana será marcada por tempo instável e chuvas em praticamente todo o Brasil, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão alerta para acumulados expressivos em diversas regiões, especialmente no Sul e Sudeste, onde os volumes podem ultrapassar os 150 mm em alguns pontos.

Região Norte



As áreas de instabilidade devem se concentrar em grande parte dos estados, com destaque para o Amazonas, Acre, norte de Rondônia, sul de Roraima e sudoeste do Pará. No Amazonas, os volumes podem superar os 100 milímetros. Já no Amapá, Tocantins e nas partes norte e leste do Pará, o acumulado médio de chuva não deve ultrapassar 10 milímetros, com registro apenas de pancadas isoladas.



A umidade relativa do ar segue alta na maior parte da região, mas deve cair para níveis abaixo de 30% em áreas do Amapá, Tocantins e no norte e leste do Pará.

Reprodução/ Metsul Meteorologia Começo de novembro será marcado por instabilidades





Região Nordeste

O Inmet prevê chuvas isoladas no litoral nordestino, principalmente entre a Bahia, Sergipe e Alagoas, além de pancadas pontuais no centro-norte do Maranhão. Os maiores acumulados ficam abaixo de 10 milímetros, com destaque para o litoral sul da Bahia.



Já o interior nordestino deve enfrentar baixa umidade, especialmente no norte e oeste da região. No oeste da Bahia, os índices podem cair abaixo de 20%, exigindo atenção para o risco de queimadas e desconforto térmico.

Região Centro-Oeste

O tempo instável também predomina no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, as chuvas começam pelo norte e se espalham para o sul ao longo da semana, acumulando até 100 milímetros em algumas áreas. Em Mato Grosso do Sul, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros, enquanto no sul de Goiás são esperados até 60 milímetros.



No Distrito Federal, as pancadas de chuva se tornam mais frequentes nos próximos dias. Apesar disso, a umidade relativa do ar pode ficar em torno de 30% em áreas do leste do Mato Grosso, norte de Goiás e DF.

Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Instabilidade no Sul e Sudeste do Brasil





Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem registrar chuvas fortes e volumosas. A aproximação de sistemas frontais deve provocar acumulados superiores a 80 milímetros em São Paulo e no Rio, e mais de 200 milímetros no centro-sul de Minas, especialmente na região do Triângulo Mineiro.



Por outro lado, o interior paulista e mineiro podem ter baixa umidade, com índices abaixo de 30%, alternando momentos de tempo seco e abafado.





Região Sul

O Sul do país deve enfrentar chuvas expressivas e distribuídas em dois períodos. O primeiro ocorre até o dia 29, com precipitações concentradas no litoral; o segundo, entre 1º e 3 de novembro, com avanço das instabilidades pelo oeste da região.

Os maiores acumulados devem ocorrer no Paraná, onde os volumes podem ultrapassar 150 milímetros. A umidade do ar deve se manter estável, mas pode cair abaixo de 40% em algumas tardes entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.