REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Rodovia Presidente Dutra: Policiamento reforçado

A rodovia Presidente Dutra (BR 116) teve o policiamento reforçado, nesta terça-feira (28), por conta da megaoperação policial que está em andamento no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho.

A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que intensificou o policiamento em todas as rodovias federais que passar pelo Rio.

Entre elas, estão a BR-116, que além da Dutra inclui trechos da Rodovia Santos Dumont; a BR-101, a Rodovia Rio-Santos; a BR-040, Rodovia Washington Luís, no trecho localizado entre Petrópolis e o Rio de Janeiro; a BR-393 (Rodovia do Aço), que conecta o Rio de Janeiro a Minas Gerais, e a BR-465, Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes, também conhecida como Antiga Estrada Rio–São Paulo.



Pelo menos um incidente foi registrado na BR-101, nesta terça, quando um caminhão ficou atravessado na pista, sendo usado como barricada por bandidos, na altura do km 312, em São Gonçalo.



Após ação da polícia, a pista foi liberada cerca de 1 hora depois.



Megaoperação



Uma megaoperação contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, está em andamento nesta terça, deixando todo o entorno da cidade em alerta.



Leia mais: Megaoperação contra o CV no Alemão e na Penha deixa 64 mortos

O Rio entrou em estágio 2 no início da tarde, ou estágio de mobilidade, após alerta emitido pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura.







O estágio 2 significa que há risco de ocorrências de alto impacto em uma ou mais regiões da cidade.



A chamada Operação Contenção, que mobiliza 2,5 mil policiais civis e militares, busca capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado, o Comando Vermelho.



Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

