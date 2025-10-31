Agência Brasil Chuvas mais intensas devem ser registradas em quase todo o Brasil

O Brasil deve registrar o avanço de chuvas fortes em boa parte do país nesta sexta-feira (31), avalia a Climatempo. A circulação de umidade e a influência de uma frente fria provoca pancadas em várias regiões, com risco de temporais isolados.

O aumento de instabilidades que atuaram no final de outubro deve continuar forte em novembro graças aos efeitos causados por La Niña, o fenômeno climático que resfria as águas do Oceano Pacífico e favorece a passagem de frentes frias pelo sul do Brasil.

Nesta sexta, o Centro-Sul do país registra queda nas temperaturas com riscos de chuvas fortes, enquanto no Norte as instabilidades provocam pancadas irregulares. Confira a previsão do tempo.

Previsão do tempo por região para esta sexta (31)

O céu deve ficar nublado na maior parte do Sul, aponta a Climatempo. Entre Santa Catarina e Paraná, são esperadas pancadas de intensidade fraca a moderada, enquanto o Rio Grande do Sul conta com uma chuva mais isolada, especialmente na metade norte e no litoral.

No Sudeste, uma frente fria próxima à costa mantém o tempo instável em praticamente todos os estados. Pancadas de chuva se formam no interior paulista e se espalham ao longo do dia por Minas Gerais, onde há alerta para temporais e altos volumes de chuva, principalmente no centro-sul e na Zona da Mata. Também há risco de chuva forte no interior do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

As instabilidades que atuam no Centro-Oeste favorecem a formação de nuvens carregadas no norte e leste de Mato Grosso do Sul, em grande parte de Mato Grosso e no centro-sul de Goiás. No Distrito Federal, a chuva ocorre com intensidade fraca a moderada.

O tempo segue estável na maior parte do Nordeste. Chove de forma isolada apenas na faixa leste, devido à atuação dos ventos marítimos, indicam os meteorologistas da Climatempo. O tempo fica mais quente no interior.

A umidade favorece chuvas irregulares sobre o Norte, que podem cair com forte intensidade, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e em partes do Pará. Na metade norte do Pará e no Amapá, o padrão será mais estável, com sol e calor ganhando força.





Frio fora de época

Segundo o Canal Rural, os efeitos climáticos que atuam no país nesta última semana de outubro devem se estender por novembro. Além de facilitar a passagem de frentes frias mais intensas, o La Niña estimula a formação de corredores de umidade, que levam a chuva da Amazônia em direção ao Centro-Oeste e Sudeste, aumentando os riscos de temporais.

Os efeitos do fenômeno devem gerar um resfriamento atípico para o mês em partes do Centro-Oeste, do Sudeste e do Paraná. Em entrevista ao Canal Rural, a Climatempo indica que o Nordeste tende a ser a região mais quente do Brasil em novembro, com vários dias acima dos 40ºC no interior.