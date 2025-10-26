Reprodução: Agência Brasil La Niña

O mês de outubro de 2025 foi marcado por temperaturas excepcionalmente baixa s em várias regiões do país. Segundo o Climatempo, o frio intenso, incomum para esta época do ano, surpreendeu meteorologistas e moradores, com registros que não eram observados havia décadas em algumas capitais.

O resfriamento das águas do oceano Pacífico Equatorial alterou o padrão de ventos e de pressão atmosférica sobre a América do Sul, favorecendo a entrada de frentes frias mais fortes e persistentes no Brasil.

Essas massas de ar polar avançaram com intensidade sobre o Sul e o Sudeste, provocando geadas tardias e temperaturas abaixo da média até mesmo em áreas mais altas da Serra da Mantiqueira. O frio também se espalhou para o Centro-Oeste, chegando ao sul da Bahia.

Frio em várias regiões

Entre os dias 19 e 23 de outubro, uma forte frente fria derrubou as temperaturas. Em São Paulo, os termômetros marcaram 10,8°C nos dias 20 e 21, o menor valor para o mês desde 2014. No Rio de Janeiro, o Inmet registrou 12,1°C no dia 21, temperatura rara até mesmo no inverno carioca.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 8,2°C, a menor para outubro desde 2015. Já em Curitiba, a máxima não passou de 12,1°C no dia 8, valor mais baixo desde 1999. Capitais como Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Campo Grande também registraram mínimas históricas para o mês.

Influência do La Niña

Segundo meteorologistas, o La Niña intensifica a incursão de ar frio sobre o continente e tende a provocar instabilidade e quedas bruscas de temperatura no Centro-Sul do Brasil.

O fenômeno deve seguir influenciando o clima durante a primavera e o início do verão de 2026, com possibilidade de novos episódios de frio fora de época.

Mesmo com momentos de aquecimento no fim do mês, a presença constante de ar frio e a nebulosidade mantiveram as temperaturas abaixo da média histórica.