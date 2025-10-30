Paulo Pinto/Agência Brasil Há previsão de chuva em todo o estado paulista até domingo (2)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, na tarde desta quinta-feira (30), para a ocorrência de chuva generalizada no fim de semana.

De acordo com o órgão de segurança pública, a lenta progressão de uma frente fria sobre o território paulista deverá provocar pancadas de chuva fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos, entre sexta-feira (31) e domingo (2).



A instabilidade atmosférica favorecerá precipitações a qualquer hora do dia, com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e a noite.

Ainda segundo o comunicado, no domingo, mesmo com o afastamento da frente fria, a formação de um corredor de umidade proveniente da Amazônia manterá o padrão chuvoso sobre o estado.

O resultado será uma série de pancadas de chuva frequentes e persistentes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados que podem atingir valores moderados a elevados em diversas regiões.



Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco.



As regiões e os acumulados previstos entre sexta e domingo





Médio – Serra da Mantiqueira, regiões de Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Bauru, Araraquara, Região Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e Litoral Norte.





Alto – Regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente e Marília.



Muito alto – Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.



Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



E para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o cep da localidade de interesse.

