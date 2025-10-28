Reprodução/Pexels Chuva e frio voltam a SP após fim de semana de calor

A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste traz instabilidade para boa parte do país nesta terça-feira (28). O sistema avança pelo interior, acompanhado de chuva, queda de temperatura e nebulosidade em várias regiões. As informações são da Climatempo.

Confira, a seguir, o que esperar do clima nesta terça-feira (28) em cada região do país.

Sudeste

A temperatura muda ao longo do dia, à medida que a frente fria avança pela costa, com chuvas esperadas na parte da tarde em São Paulo, no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há risco de trovoadas e rajadas de vento, com temperaturas amenas.

Centro-Oeste

A chuva chega nos estados de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, com pancadas típicas de primavera, principalmente à tarde. Em Brasília, a temperatura varia entre 18 °C e 30 °C, e a umidade do ar oscila entre 75% e 30%, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.

Sul

O ar frio de origem polar segura o tempo firme no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com as primeiras horas da manhã mais geladas. No Paraná, as chances são de pancadas isoladas, especialmente no norte e no leste do estado.

Nordeste

O avanço da umidade e o calor impulsionam a formação de nuvens de chuva em vários estados, principalmente entre a Bahia, o Piauí, o Maranhão e o Ceará. As precipitações ocorrem de forma irregular e devem ocorrer sobretudo à tarde e à noite.





Norte

No Norte, áreas de instabilidade continuam no Amazonas, o Acre, Rondônia e o Pará, com risco de temporais isolados e trovoadas.