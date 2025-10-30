Reprodução Carla Zambelli ameaça homem com arma

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, nesta quinta-feira (30), o trânsito em julgado da condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) por ter perseguido de arma em punho um homem pelas ruas de São Paulo, durante a eleição de 2022.

Com isso, esgotam-se as possibilidades da deputada ingressar com recursos de defesa e, consequentemente, o cumprimento da pena, de cinco anos de prisão e perda do mandato, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, deve ser iniciado imediatamente.

Segunda condenação

Esta é a segunda condenação da deputada bolsonarista que se torna definitiva no Supremo. Na primeira, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão, pelo crime de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada, no entanto, conseguiu fugir para a Itália, em julho deste ano, pouco antes de sua prisão ser decretada.

Atualmente, Zambelli se encontra presa na Itália, aguardando uma decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. Recentemente, o Ministério Público de Itália se pronunciou favorável à extradição.

(*) Com informações do STF