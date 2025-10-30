Agência Brasil Acumulados de chuva são esperados no Rio de Janeiro e São Paulo

O tempo se mantém instável nesta quinta-feira (30) em boa parte do país, com destaque para o Sudeste, onde há risco de temporais e grandes acumulados de chuva. Segundo a Climatempo, a combinação entre uma frente fria no oceano e a umidade vinda do mar mantém o tempo fechado e com condições de fortes precipitações para os quatro estados da região.

Em São Paulo, as chuvas mais intensas serão entre o litoral e o leste, mas pancadas isoladas também devem atingir o interior, especialmente o oeste, noroeste e norte do estado. Confira a previsão do tempo.

Riscos de temporais

A chuva marca esta quinta em todo o Sudeste. Em Minas Gerais e Rio de Janeiro, são esperadas chuvas de moderadas a fortes, com possibilidade de temporais em volumes elevados, principalmente no sul e na Zona da Mata mineira e no interior fluminense. No Espírito Santo, a chuva ganha força no sul do estado ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) definiu alerta de perigo para tempestade em áreas das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, além do sul de Minas. O aviso indica que pode chover até 100 mm/dia, com riscos de queda de árvores e alagamentos.

Tempo instável no Centro-Sul

Fernando Frazão/Agência Brasil Pode chover no Sul e no Centro-Oeste nesta quinta (30)





Na região Sul, as faixas litorâneas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm previsão de pancadas que variam de fracas a moderadas e podem ser fortes em pontos isolados. No interior da região, o tempo fica mais firme.

No Centro-Oeste, o fluxo de umidade amazônica mantém áreas de instabilidade no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e boa parte de Mato Grosso, analisa os meteorologistas da Climatempo. À tarde, há risco de chuva forte com raios e rajadas de vento.





O Nordeste segue com predomínio de sol e calor. A umidade do mar provoca apenas chuvas fracas e passageiras entre o litoral da Bahia, Alagoas e Pernambuco, enquanto o interior da região registra baixa umidade do ar durante a tarde.

O tempo permanece instável no Norte, com temporais em Amazonas, Acre e Rondônia, e chuva isolada em Roraima e no sudoeste do Pará. No Amapá, o tempo continua firme, enquanto o norte do Tocantins pode ter pancadas rápidas e isoladas.