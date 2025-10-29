FreePik Chuva atinge estados do eixo Sul-Sudeste nesta quarta

A quarta-feira (29) será marcada por climas extremos no país: as chuvas ganham força nas regiões Sudeste e Sul, enquanto o calor e o ar seco predominam no centro do país e no interior do Nordeste, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

A instabilidade no eixo Sul-Sudeste acontece devido à atuação de uma frente fria que avança pela costa paulista, associada à formação de um ciclone extratropical na costa catarinense. O resultado são acumulados que podem passar de 100 mm em algumas localidades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades, acumulados de chuva e ventos costeiros nessas regiões.

Veja, a seguir, a previsão do tempo para cada região nesta quarta-feira (29), segundo as informações da Climatempo e do Inmet.



Sudeste

A chuva se espalha por São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, ganhando força ao longo do dia, sobretudo entre a tarde e a noite. Nessas áreas, há risco de temporais, raios e ventos fortes.

O céu fica nublado na maior parte do estado de São Paulo, e a temperatura deve cair - na capital, os termômetros variam entre 17 °C e 23 °C. No Rio de Janeiro, a máxima não deve passar dos 26 °C, e a chuva vem com trovoadas em alguns momentos.

Apesar das chuvas, a umidade relativa do ar segue baixa em alguns pontos do interior paulista e mineiro, com valores abaixo de 30%.

Sul

O tempo também segue instável no Sul, com pancadas de chuva e risco de temporais isolados, sobretudo no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

As áreas de Porto Alegre e Florianópolis podem registrar acumulados superiores a 70 mm, e há chance de ventos fortes.

No Paraná, a chuva se espalha à tarde, com possibilidade de volumes acima de 100 mm até o fim do dia em certos locais.

Centro-Oeste

A região terá pancadas de chuva irregulares, especialmente no Mato Grosso, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. Os volumes podem superar 60 mm em pontos isolados.

Entretanto, parte da região ainda enfrenta períodos de sol, com temperaturas elevadas e índices de umidade baixos, próximos de 30%.

Norte

Instabilidades se concentram no oeste do Amazonas, no Acre e em Rondônia, com possibilidade de chuva forte e acumulados acima de 60 mm.

No Tocantins, Amapá e em partes do Pará, o tempo continua firme, com baixa umidade e calor. A umidade relativa pode ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia.





Nordeste

O ar seco predomina em quase toda a região, com tempo firme e calor. No interior, os termômetros podem ultrapassar 34 °C, e a umidade relativa do ar permanece baixa. O calor e o tempo seco aumentam o risco de queimadas.

Há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas apenas nas áreas litorâneas, mas os volumes são baixos.