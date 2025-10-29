Reprodução/X Fortes chuvas em SP

A passagem de uma frente fria pelo Sudeste colocou o estado de São Paulo em alerta para temporais nesta quarta-feira (29), conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. Na capital, a previsão indica cerca de 60 milímetros de chuva acumulada ao longo do dia, com maior intensidade no período da tarde.

As fortes chuvas devem atingir todas as regiões do estado, principalmente Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. Em pontos isolados, existe a possibilidade de precipitações intensas, com a incidência de raios.





Previsão do tempo para a quinta-feira

Na quinta-feira (30), uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda acentuada das temperaturas. Na capital paulistana, as máximas não devem passar dos 19 °C e as mínimas próximas de 14 °C. A temperatura também irá cair em outras regiões do estado de São Paulo.

Sorocaba: terá variação entre 16 °C a 20 °C;

terá variação entre 16 °C a 20 °C; Ribeirão Preto: a temperatura deve oscilar entre os 19 °C e 27 °C;

a temperatura deve oscilar entre os 19 °C e 27 °C; Baixada Santista: terá variação de 19 °C a 21 °C;

terá variação de 19 °C a 21 °C; Vale do Paraíba: a temperatura deve variar entre os 17 °C e 19 °C.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada durante o período de instabilidade, sobretudo por causa dos ventos fortes e da possibilidade de queda de árvores. Também é importante evitar travessias em áreas alagadas.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).