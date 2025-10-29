Reprodução/ DCSP Veículo atingido por árvore na capital: vítima grave

Chuvas fortes e rajadas de vento provocaram alagamentos e quedas de árvores na cidade de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (29), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

Segundo o órgão, foram registradas quedas de 16 árvores.

A passagem de uma frente fria pelo Sudeste colocou o estado de São Paulo em alerta para temporais nesta quarta.

Uma das ocorrências mais graves foi uma árvore que atingiu um veículo na Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval, no bairro Socorro, deixando uma vítima grave.



Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e transportada pelo helicóptero Águia 18 ao Hospital das Clínicas.



Outra árvore caiu sobre uma residência e uma empresa na Vila Santa Clara, causando ferimentos leves em duas pessoas, atendidas antes da chegada das equipes.



A Defesa Civil Municipal vistoriou os imóveis atingidos e não constatou abalo estrutural.



Na Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos, foram registradas rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h entre 11h e 13h.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), foram registrados 12 pontos de alagamento transitáveis e três intransitáveis, nas regiões Central, Oeste, Leste, Sul e Sudeste.



As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem atuando na remoção das árvores e normalização das vias.



Previsão

De acordo com previsão divulgada nesta noite pela Defesa Civil estadual, nas próximas horas, o tempo permanecerá instável devido à atuação de uma frente fria sobre o estado de São Paulo.





O destaque vai para as regiões que fazem divisa com Minas Gerais e para as áreas da faixa leste.

A quinta-feira (30) deve amanhecer com nebulosidade e as temperaturas estarão amenas na maior parte do estado.



