Fernando Frazão/Agência Brasil Instabilidades atuam sobre diferentes regiões do Brasil

Pancadas de chuva devem ser sentidas na região Sul do país nesta sexta-feira (24), graças ao avanço de novas instabilidades. Enquanto isso, ventos fortes e ar seco devem predominar no Sudeste e Centro-Oeste, além do registro de chuvas isoladas no Norte e Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em áreas do Amazonas. A costa da Bahia também está sob aviso, gerados pelos altos acumulados de chuva. Confira a previsão do tempo para as regiões do Brasil.

Sul

Uma área de baixa pressão, entre o Paraguai e o norte da Argentina, deve intensificar as instabilidades no Rio Grande do Sul, explica o Climatempo. O calor e a umidade vindos do Norte favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente em áreas do Oeste, Campanha e Sul gaúcho, acompanhadas de raios e trovoadas.

Nas demais áreas do estado, o tempo permanece firme, mas com rajadas de vento acima de 50 km/h e queda acentuada na umidade do ar. O estado está sob alerta de perigo potencial para ventos costeiros, emitido pelo Inmet.

Em Santa Catarina e no Paraná, o predomínio será de tempo firme, com exceção do litoral norte catarinense e do litoral paranaense, onde a umidade do mar pode provocar chuva fraca e isolada.

Sudeste

A sexta-feira será de sol e calor em grande parte do Sudeste. Em São Paulo, a temperatura varia entre 12 °C e 28 °C, com queda acentuada na umidade durante a tarde, podendo ficar abaixo de 20% em áreas do interior.

No Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro, a circulação marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas isoladas.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, os meteorologistas do Climatempo explicam que o tempo se mantém seco e quente, sob influência de uma área de alta pressão. A umidade relativa do ar pode cair para abaixo de 30% em boa parte da região.

No noroeste de Mato Grosso, áreas de instabilidade vindas do Norte podem provocar pancadas de chuva isoladas com raios e ventos fortes.

Nordeste

A chuva no Nordeste se concentra no litoral da Bahia, especialmente entre o sul do estado e o Recôncavo. Após vários dias de precipitações intensas, o estado segue em alerta de perigo para possíveis alagamentos e deslizamentos de encostas.





No interior, o tempo segue aberto e seco, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade.

Norte

No Norte, os temporais atingem principalmente o Amazonas, Acre, Rondônia e o sul de Roraima, desde as primeiras horas do dia. No Pará, a instabilidade é mais localizada no oeste.

O Amapá e o Tocantins seguem com sol forte e calor intenso, com alerta para baixa umidade.