Chuvas de 100 mm atingem diferentes regiões do país nos próximos dias

Nos próximos dez dias, a chuva deve atingir grande parte do Brasil, com volumes localmente altos que podem ultrapassar 100 mm em diferentes estados de todas regiões do país. As informações da MetSul Meteorologia.

Regiões afetadas



A região Norte já passou pelo período mais chuvoso do ano, conhecido como inverno amazônico, fase que se estende de dezembro até meados de maio e que normalmente concentra entre 60% e 70% de toda a precipitação anual.

Agora, a região vive o verão amazônico, caracterizado por tempo mais seco e forte redução das chuvas, principalmente em áreas situadas mais ao sul da Amazônia Legal.

Mesmo assim, o padrão atual foge do esperado: tem chovido acima da média em diversas localidades, em particular em Roraima e partes do Amazonas.

Segundo a Metsul, nos próximos dez dias, áreas do Amazonas, Acre e Roraima devem apresentar precipitações volumosas para esta época do ano. No Pará, a chuva será mais irregular. Em Tocantins, deve chover pouco.

Na região Nordeste, a chuva será irregular e com baixos volumes na maior parte dos estados, embora ocorram pancadas isoladas até no sertão. As precipitações mais intensas devem se concentrar no litoral da Bahia, onde há risco de transtornos.

No Centro-Oeste, a chuva deve se intensificar, com volumes localmente altos no Norte do Mato Grosso devido à instabilidade tropical amazônica, e no Oeste e Sul do Mato Grosso do Sul resultado de uma frente fria prevista para o início da próxima semana.

No Sudeste, a chuva deve atingir grande parte da região nos próximos dias, ainda que distribuídas de forma irregular. As projeções indicam maiores acumulados no leste de São Paulo e Centro-Sul de Minas e alguns locais do Rio de Janeiro. Os acumulados devem variar de um ponto para o outro no Sudeste.

Por fim, no Sul do país, a previsão aponta chuvas abrangentes nos três estados da região, com destaque para algumas localidades do Paraná, onde os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros nos próximos dez dias.

O avanço de uma frente fria no fim de semana e no começo da semana que vem será responsável por grande parte da chuva dos próximos dez dias na região.