Marcello Casal Jr/Agência Brasil Tempo seco com baixa umidade relativa do ar gera alerta do Inmet

O Brasil é marcado por um contraste climático nesta quinta-feira (23): o Centro-Sul deve continuar registrando manhãs de frioe tardes secas, enquanto o Norte e o litoral do Nordeste seguem sob influência de fortes instabilidades tropicais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas no Amazonas, leste do Pará e noroeste do Mato Grosso. Já áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul estão com alerta de perigo potencial para baixa umidade.

Chuvas volumosas

Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas atingem o Norte





O Climatempo aponta que o padrão úmido continua atuando com força sobre a faixa norte do país. Amazonas, Roraima, Rondônia e o oeste do Pará seguem em alerta para temporais localizados, acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas, principalmente entre a manhã e o início da tarde.

No Nordeste, a chuva persiste no litoral da Bahia, especialmente entre Salvador e o Recôncavo Baiano, onde há risco de alagamentos. Entre Sergipe e o litoral do Rio Grande do Norte, as pancadas devem ocorrer de forma mais isolada. Já no interior, a previsão é de tempo firme, com sol e calor voltando gradualmente ao longo do dia.

Frio e tempo seco

No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o tempo é marcado por manhãs frias e tardes ensolaradas, indica o Climatempo. A área é dominada por uma massa de ar seco que mantém o céu limpo e derruba a umidade relativa do ar para níveis críticos, entre 20% e 30% em várias áreas.

O Inmet alerta para que os moradores das regiões com aviso de baixa umidade bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas.

No Sul, o tempo firme predomina em quase todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Apenas os litorais paranaense e catarinense podem registrar chuva fraca e isolada.





No Sudeste, o interior de São Paulo e Minas Gerais a baixa umidade é acompanhada de sol forte. Já o litoral do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro ainda registram chuva passageira.

No Centro-Oeste, o tempo segue firme e quente. Em Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a umidade pode cair abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia.