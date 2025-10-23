Paulo Figueiredo.
Reprodução/Youtube/ Paulo Figueiredo Show.
Paulo Figueiredo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),  Alexandre de Moraes,  determinou o envio de uma carta rogatória aos Estados Unidos, para notificar o blogueiro  Paulo Figueiredo, denunciado por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A carta rogatória é um instrumento de cooperação jurídica internacional usado para pedir que a Justiça de outro país realize atos processuais, como citações, intimações ou oitiva de testemunhas, em um processo que ocorre no Brasil.

A contagem do tempo em que é possível prosseguir com o procedimento criminal fica suspenso até a notificação ser efetivada.


Paulo foi denunciado por participação em organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O blogueiro - que vive nos EUA há dez anos - é o único dos acusados que ainda não teve a denúncia analisada pelo STF. 

Inicialmente, o blogueiro não pôde ser notificado, já que seu endereço não foi localizado. Por essa razão, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a notificação por edital.

Em 27 de junho, constatando que Figueiredo tinha pleno conhecimento da acusação e da publicação, o ministro determinou que a Defensoria Pública da União (DPU) apresentasse a defesa prévia em até 15 dias.

A DPU apresentou a defesa do acusado, mas reforçou o pedido de expedição de carta rogatória

De acordo com a DPU, dar seguimento ao processo sem que Figueiredo tivesse pleno conhecimento da acusação violaria normas do direito penal e garantias fundamentais.

