Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (18), um alerta laranja de chuvas intensas para a maioria dos municípios do estado de São Paulo. O aviso vai das 13h até as 23h59, e abrange 590 das 654 cidades paulistas, entre elas a capital e toda a Região Metropolitana.

De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O órgão alerta ainda para riscos de alagamentos, descargas elétricas, cortes de energia e queda de árvores.

A Defesa Civil do Estado também emitiu um alerta para o período entre esta sexta (17) e domingo (19), que prevê temporais de moderada a forte intensidade.

O órgão reforça a necessidade de atenção em áreas vulneráveis, devido à chance de deslizamentos e transbordamentos de córregos.





Previsão para hoje

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a passagem de uma frente fria é o motivo da virada do tempo em São Paulo. Este sábado terá muitas nuvens e pancadas de chuva, que se intensificam ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17°C e 25°C na maior parte do estado.