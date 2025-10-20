Foto: Defesa Civil Nuvens carregadas serão vistas sobre o Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil

A semana começa com nuvens carregadas e riscos de chuvas fortes em boa parte do país, de áreas ao norte do Sudeste, Nordeste e quase toda a região Norte. No Centro-Oeste e no Sul, tempo se mantém firme.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para chuvas intensas nesta segunda-feira (20) que abrangem áreas do norte de Minas Gerais e Espírito Santo, passam por Mato Grosso, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão, e se estendem por toda a região Norte, com exceção do Amapá.

Tempo firme no Sul

A circulação de ventos associada à alta pressão garante tempo firme na maior parte do Sul, segundo meteorologistas do Climatempo. A umidade do mar mantém o céu nublado e provoca chuva isolada no litoral de catarinense e do Paraná, enquanto no interior o sol predomina e as temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, o tempo segue firme e agradável.

O mesmo ocorre no Centro-Oeste, em que o tempo firme predomina no sul da região, com sol e temperaturas mais amenas. A umidade trazida pela frente fria ainda causa pancadas de chuva em áreas do norte de Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso.

Frente fria provoca instabilidades

A frente fria que atua no Sudeste ainda provoca pancadas de chuva no Espírito Santo e no noroeste de Minas Gerais, com risco de acumulados elevados. No litoral do Rio e de São Paulo, o tempo fica nublado e pode chover fraco a moderado.





O Nordeste tem alerta para temporais nesta segunda. A Bahia deve registrar chuva intensa, especialmente no litoral, enquanto no interior há possibilidade de pancadas isoladas. No Maranhão e no Piauí, a umidade favorece chuva forte à tarde, enquanto nas demais áreas da região o sol predomina.

Na região Norte, o calor e a umidade continuam alimentando as instabilidades. Há risco de temporais isolados no Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, com possibilidade de raios e rajadas de vento. No Amapá e em Roraima, a chuva ocorre de forma mais isolada, com temperaturas elevadas.