Marcello Casal Jr/Agência Brasil Defesa Civil orienta que a população permaneça em locais seguros

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta sobre chuvas intensas, granizo e rajadas de vento para várias regiões do estado entre quinta-feira (16) e sábado (18).

As áreas mais afetadas incluem o Noroeste, Missões e Norte, abrangendo municípios como Santo Ângelo, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Horizontina, Três Passos, Passo Fundo e Erechim.

De acordo com o meteorologista Bruno Ribeiro, os acumulados de chuva nessas regiões podem variar entre 80 e 120 milímetros, podendo atingir 150 milímetros em pontos isolados.

O fenômeno está associado a uma frente fria que avança pelo estado, causando instabilidade generalizada.

Além da intensidade das precipitações, há potencial para granizo isolado e rajadas de vento de 50 a 70 km/h.

No Centro do estado, incluindo Porto Alegre e Santa Maria, a previsão indica chuva localmente forte, com acumulados de 10 a 30 milímetros e risco de granizo pontual.

No Sul e Serra, a precipitação deve ser mais fraca, variando entre 5 e 20 milímetros, com ventos de 20 a 40 km/h.

No Leste e Litoral, a chuva deve ocorrer de forma isolada, com volumes entre 10 e 25 milímetros e névoa matinal.

As temperaturas previstas variam entre 16°C e 27°C, com alta umidade relativa do ar (80-95%).

Para sexta-feira (17), a instabilidade persiste principalmente no Noroeste e Norte, com acumulados adicionais de 50 a 80 milímetros, totalizando entre 80 e 120 milímetros em 48 horas, podendo superar 150 milímetros em algumas localidades.

As autoridades alertam para risco de alagamentos, deslizamentos e granizo isolado. O Centro deve registrar pancadas moderadas, enquanto o Sul deve ter tempo mais seco à noite.

A Defesa Civil recomenda acompanhamento constante dos canais oficiais e cadastro no serviço de alertas por SMS pelo número 4199.

No sábado (18), a frente fria se afasta e as chuvas perdem intensidade. Ainda são esperadas pancadas residuais no Noroeste e Norte, com risco remanescente de alagamentos em áreas já saturadas.

No Centro, poderão ocorrer pancadas isoladas e granizo pontual, enquanto o Sul apresenta céu parcialmente nublado e tempo seco, favorecendo atividades agrícolas na Metade Sul, como os arrozais.





Defesa Civil e as orientações

Durante o período, a Defesa Civil orienta que a população permaneça em locais seguros, evitando deslocamentos desnecessários durante eventos de chuva forte.

Em situações de emergência, é recomendado acionar a Brigada Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

O monitoramento do tempo deve ser mantido em tempo real por meio dos canais oficiais do órgão.

O acumulado total estimado de chuva pode chegar a 180 milímetros no Noroeste e Norte, 70 milímetros no Centro e menos de 30 milímetros no Sul, com destaque para alertas de temporais isolados e ventos fortes em pontos específicos do estado.