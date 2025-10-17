Reprodução/Pexels Frente fria deve trazer nova mudança de tempo

Apesar da sexta-feira (17) quente na maior parte do país - com os termômetros acima dos 30 °C em algumas cidades - a chegada de uma frente fria durante o sábado (18) vai derrubar as temperaturas no fim de semana.

O calorão é causado por um fenômeno conhecido como "pré-frontal", caracterizado pelo aumento da temperatura seguido de uma queda brusca. A diferença nas marcas dos termômetros podem chegar até 10 °C, segundo a Climatempo.

A mudança deve começar pelo Sul do país, já que a área de baixa pressão está se formando no Paraguai e deve se chocar com a frente fria vinda do oceano.

Confira, a seguir, a previsão do tempo para esta sexta e o final de semana em cada região do país.

Sul

Já nesta sexta o Sul começa a sentir a influência da frente fria: Porto Alegre e Florianópolis registram máximas mais amenas, de 24 °C e 25 °C, respectivamente, enquanto temporais com rajadas de vento que podem passar dos 70 km/h atingem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No sábado (18), a frente fria traz chuvas intensas na metade norte do Rio Grande do Sul, risco de granizo, e alertas para temporais localizados em Santa Catarina e no sul do Paraná.

No domingo (19), a frente fria se afasta, mas uma massa de ar polar chega ao Sul. Com isso, as mínimas no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem ficar abaixo de 10 °C, mesmo com tempo firme.

Sudeste

O calor e a umidade predominam nesta sexta, com pancadas de chuva isoladas em São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o dia segue firme e quente.

No sábado (18), com a aproximação da frente fria, começam as instabilidades: pancadas de chuva em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com risco de ventos fortes e descargas elétricas - o litoral paulista pode ter rajadas acima de 70 km/h.

No domingo (19), a frente fria avança, provocando queda nas temperaturas, sobretudo à noite. O tempo melhora um pouco em São Paulo, mas o frio e a possibilidade de chuva seguem em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

Na sexta, a umidade vinda da Amazônia estimula a formação de nuvens carregadas, com temporais mais fortes no Mato Grosso do Sul e pancadas isoladas em Mato Grosso e sul de Goiás.

No sábado, o sistema frontal reforça as chuvas fortes em Mato Grosso do Sul e Goiás, enquanto no domingo as instabilidades continuam em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

Apesar das pancadas, o calor continua em algumas áreas no interior do estado, com mínimas mais amenas à noite.

Nordeste

O tempo na sexta é quente e seco no interior, com chuva fraca e irregular na faixa leste, entre Bahia, Alagoas e Pernambuco.

No sábado, a condição é parecida: interior seco e quente, com chuvas fracas no litoral. No domingo, a frente fria ainda não alcança a região, e o tempo firme predomina.

Na segunda-feira (20), a umidade do sistema chega ao litoral da Bahia e ao interior do Nordeste, com previsão de chuva após mais de quatro meses de estiagem em áreas do Piauí, Pernambuco e Bahia.

Norte

O calor predomina na sexta, com temperaturas acima de 30 °C na maioria das capitais, e temporais em Amazonas, Acre e Rondônia.

No sábado, as chuvas mais fortes atingem Roraima e o norte do Amazonas, acompanhadas de ventos fortes e trovoadas.

No domingo, a instabilidade continua no Norte, especialmente entre Amazonas, Acre e Roraima, enquanto outras áreas registram calor e tempo firme.