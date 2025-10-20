Paulo Pinto/Agência Brasil Mulher e sobrinho teriam comido a pizza e passado mal

Uma mulher morreu após passar mal na noite de sexta-feira (17) em São José dos Campos, interior de São Paulo. A vítima, de 51 anos, teria sentido mal-estar após comer uma pizza, caso que está sendo investigado pela Polícia Civil do estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o sobrinho da mulher também teria comido o alimento e passado mal . Ele está internado no Hospital Clínica Sul. As informações foram obtidas pela TV Vanguarda e confirmadas pelo iG .

Possível intoxicação

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo hospital na tarde de sábado (18). Os agentes identificaram que as vítimas deram entrada na unidade de saúde com sintomas de intoxicação alimentar.

Após a morte da mulher no hospital, o Instituto Médico Legal (IML) realizará exames periciais para identificar a causa. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.







Ao Portal iG, a SSP-SP informou que as diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.