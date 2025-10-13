Reprodução/redes sociais Ana Beatriz de Araújo Rodrigues, de 19 anos, passou mal após comer acarajé

Uma jovem de 19 anos passou mal depois de ingerir um acarajé na última quinta-feira (09), no município baiano de Senhor do Bonfim. Identificada como Ana Beatriz de Araújo Rodrigues, ela chegou a dar entrada em uma unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) confirmou ao iG que a jovem estava em casa quando começou a se sentir mal após comer o alimento. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.

O caso está sendo investigado, e os laudos devem indicar a causa da morte. A polícia não comentou se trata-se de uma suspeita de envenenamento.





