Mais de uma dezena de alunos da Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram mal na tarde desta terça-feira (7) após consumirem salpicão servido na merenda escolar. A suspeita é de intoxicação alimentar, segundo informações da Polícia Militar (PM).
A corporação informou que cerca de 15 estudantes relataram sintomas como enjoo e mal-estar. No entanto, testemunhas afirmam que o número de afetados pode ser até três vezes maior, e que 63 crianças foram atendidas na UPA de Ibirité.
Equipes do Samu e da PM foram acionadas e prestaram atendimento no local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram vários adolescentes sendo levados para a UPA de Ibirité, alguns deles aparentando fraqueza e desmaios. A suspeita é de que o salpicão estivesse estragado. A Polícia Civil foi chamada e deve realizar perícia para identificar a causa da contaminação.
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que acionou a Vigilância Sanitária e as autoridades competentes assim que soube do caso. A Fundação Helena Antipoff, responsável pela coordenação da escola, encaminhou os alunos e servidores ao hospital, onde todos receberam atendimento e passam bem. A Fundação confirmou, ainda, que as aulas foram canceladas nesta quarta-feira (8).
A SEE/MG afirmou ainda que segue acompanhando o caso e prestando apoio à escola “para garantir a devida assistência aos alunos e servidores” .