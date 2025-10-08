Reprodução/Instagram Alunos passam mal após almoçarem salpicão em escola de MG

Mais de uma dezena de alunos da Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram mal na tarde desta terça-feira (7) após consumirem salpicão servido na merenda escolar. A suspeita é de intoxicação alimentar, segundo informações da Polícia Militar (PM).



A corporação informou que cerca de 15 estudantes relataram sintomas como enjoo e mal-estar. No entanto, testemunhas afirmam que o número de afetados pode ser até três vezes maior, e que 63 crianças foram atendidas na UPA de Ibirité.



Equipes do Samu e da PM foram acionadas e prestaram atendimento no local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram vários adolescentes sendo levados para a UPA de Ibirité, alguns deles aparentando fraqueza e desmaios. A suspeita é de que o salpicão estivesse estragado. A Polícia Civil foi chamada e deve realizar perícia para identificar a causa da contaminação.



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que acionou a Vigilância Sanitária e as autoridades competentes assim que soube do caso. A Fundação Helena Antipoff, responsável pela coordenação da escola, encaminhou os alunos e servidores ao hospital, onde todos receberam atendimento e passam bem. A Fundação confirmou, ainda, que as aulas foram canceladas nesta quarta-feira (8).



A SEE/MG afirmou ainda que segue acompanhando o caso e prestando apoio à escola “para garantir a devida assistência aos alunos e servidores” .