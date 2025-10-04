Reprodução Hospital Municipal Salgado Filho

Quatro corpos em estado de mumificação foram encontrados no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, durante uma diligência realizada nesta sexta-feira (3) por agentes da 23ª DP (Méier). A descoberta faz parte de uma investigação que apura abandono de cadáveres e irregularidades no envio dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML).



A equipe policial foi ao hospital após constatar que, nos últimos meses, o IML vinha recebendo corpos em avançado estado de decomposição, o que inviabilizava a realização de laudos periciais. Ao todo, 14 cadáveres estão sendo investigados em dez inquéritos já abertos pela delegacia.



Durante a diligência desta sexta, os agentes confirmaram as denúncias e encontraram quatro corpos abandonados, entre eles um que estaria no local desde dezembro de 2024, segundo informações da Polícia Civil. O estado de deterioração era tão severo que não foi possível identificar sexo ou características físicas da vítima.



Os corpos foram recolhidos e levados para o IML, onde passarão por nova análise. No momento da inspeção, nenhum responsável pelo setor foi localizado no hospital.



A 23ª DP investiga possíveis crimes de fraude processual e vilipêndio de cadáver, além de outras condutas irregulares. Os servidores ligados ao necrotério e à administração da unidade serão convocados a depor nos próximos dias.



As apurações buscam esclarecer se houve negligência na conservação dos corpos e se o hospital descumpriu procedimentos obrigatórios no encaminhamento ao IML.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.