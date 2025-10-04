Quatro corpos em estado de mumificação foram encontrados no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, durante uma diligência realizada nesta sexta-feira (3) por agentes da 23ª DP (Méier). A descoberta faz parte de uma investigação que apura abandono de cadáveres e irregularidades no envio dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML).
A equipe policial foi ao hospital após constatar que, nos últimos meses, o IML vinha recebendo corpos em avançado estado de decomposição, o que inviabilizava a realização de laudos periciais. Ao todo, 14 cadáveres estão sendo investigados em dez inquéritos já abertos pela delegacia.
Durante a diligência desta sexta, os agentes confirmaram as denúncias e encontraram quatro corpos abandonados, entre eles um que estaria no local desde dezembro de 2024, segundo informações da Polícia Civil. O estado de deterioração era tão severo que não foi possível identificar sexo ou características físicas da vítima.
Os corpos foram recolhidos e levados para o IML, onde passarão por nova análise. No momento da inspeção, nenhum responsável pelo setor foi localizado no hospital.
A 23ª DP investiga possíveis crimes de fraude processual e vilipêndio de cadáver, além de outras condutas irregulares. Os servidores ligados ao necrotério e à administração da unidade serão convocados a depor nos próximos dias.
As apurações buscam esclarecer se houve negligência na conservação dos corpos e se o hospital descumpriu procedimentos obrigatórios no encaminhamento ao IML.
O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.