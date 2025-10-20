Reprodução/Santuário Nacional de Aparecida Pátio para ônibus da Basílica de Aparecida

Um homem foi detido por seguranças do Santuário Nacional de Aparecida na manhã de domingo (19) por furtar pertences de um ônibus de romeiros, que estava estacionado no pátio de veículos da Basílica.

Câmeras de segurança registraram a ação, e os agentes do local o flagraram deixando um veículo de excursão com bolsas e objetos. Ele foi detido até a chegada da Polícia Civil. As informações foram divulgadas pelo Vale 360 News.

Flagrado por câmera

A excursão vítima do furto era vinda de Bariri, na região de São José do Rio Preto, São Paulo. Os vigilantes notaram o homem circulando pelo estacionamento de ônibus com um comportamento suspeito.

Foram furtados mochilas, perfumes, fone de ouvido, celulares e objetos pessoais. Entre as vítimas estão motoristas e passageiros de excursões que visitavam a Basílica, que tiveram parte dos bens reconhecidos e devolvidos.





O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo para mais informações. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.

