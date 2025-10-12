Reprodução PMESP Imagem aérea mostra Santuário de Aparecida lotado

O helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo registrou neste domingo (12) imagens aéreas que mostram a lotação do estacionamento do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. Milhares de carros e ônibus fretados ocupam as áreas próximas ao local de peregrinação no dia dedicado à Padroeira do Brasil.

Para atender ao aumento no fluxo de fiéis, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realiza a Operação Romaria Nossa Senhora Aparecida 2025.

A previsão é de mais de 280 mil veículos circulando pelos principais acessos da região. O trabalho inclui ações para garantir fluidez no trânsito, orientação e segurança viária.

Nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização com a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, especialmente na Via Dutra, principal rota de chegada dos romeiros. Há reforço no efetivo, monitoramento, combate à criminalidade e apoio aos peregrinos. Bases móveis foram posicionadas ao longo da estrada.

O Comando de Aviação da PM também atua com o helicóptero Águia 2, a partir da base de São José dos Campos. As equipes fazem sobrevoos na cidade e municípios vizinhos, acompanhando rotas de acesso e pontos de apoio utilizados por fiéis a pé, de bicicleta e de carro. Um grupo de resgate aeromédico permanece de prontidão para emergências, em apoio ao 11º Grupamento de Bombeiros.

