Divulgação/Polícia Rodoviária Federal A operação foi feita durante o período das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Mais de 39 mil romeiros passaram pela Dutra, rodovia que dá acesso ao Santuário Nacional de Aparecida, interior de São Paulo. Nove pessoas foram presas nas duas últimas semanas.

Segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal) entre 29 setembro e 12 de outubro, durante a Operação Santuário Nacional 2025. O número supera os cerca de 36 mil registrados no mesmo período de 2024.

A PRF precisou ter reforço nas equipes de segurança viária, motopoliciamento, educação no trânsito, combate ao crime e operações aéreas.

A operação foi feita nos trechos paulistas das BRs 116, 488 e 459, com o objetivo de garantir a segurança de romeiros durante as celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Nesse período há um crescimento considerável de movimento nas estradas, o que obriga a Polícia Rodoviária Federal aumentar seu efetivo na região.

*Reportagem em atualização