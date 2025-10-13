Reprodução O casal foi abordado poucos minutos após o crime pela Guarda Civil Municipal

Uma mulher de 35 anos e um homem de 67 foram detidos em flagrante após furtarem a carteira de uma visitante de 51 anos no Santuário Nacional de Aparecida, localizado na Avenida Doutor Júlio Prestes, na noite do domingo (12).

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o casal foi abordado poucos minutos após o crime pela Guarda Civil Municipal.

Durante a abordagem, os agentes recuperaram a carteira, documentos e um cartão bancário da vítima.

Além desses itens, foram apreendidos celulares, aproximadamente R$ 356,50 em dinheiro, bolsas, peças de roupas e outros pertences pessoais.

A SSP-SP informou que a mulher possuía ainda um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo.

Após a detenção, os dois foram encaminhados à Delegacia Seccional de Guaratinguetá, onde permaneceram presos em flagrante. O caso foi registrado como furto no plantão da delegacia.





Dia da Padroeira

De acordo com relatórios iniciais divulgados pelo Santuário Nacional de Aparecida, aproximadamente 150 mil pessoas passaram pelo local no domingo, durante as celebrações da Festa da Padroeira.

Esse número refere-se à presença total ao longo do dia nas missas, procissões e atividades, considerando o fluxo de peregrinos de diversas regiões do Brasil.

No ano passado, 139.821 peregrinos passaram pelo Santuário, enquanto em 2023, esse resultado foi de 112 mil fiéis.