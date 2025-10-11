Bruno Spada/Câmara dos Deputados Nikolas Ferreira, deputado federal (PL)

Nikolas Ferreira de Oliveira é natural de Belo Horizonte (MG), nascido em 30 de maio de 1996, e é formado em Direito pela PUC Minas. Criado no bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital mineira, o deputado se define como cristão, conservador e defensor da família.

Antes de iniciar sua carreira política, Nikolas atuou como influenciador digital e ativista social, se tornando conhecido por seu engajamento em pautas conservadoras e de defesa dos valores tradicionais, principalmente em favor da família Bolsonaro.

Carreira política

Ele iniciou sua carreira política como vereador em Belo Horizonte, sendo eleito em 2020 com 29.388 votos, o segundo mais votado da história da cidade. Na ocasião ele era filiado ao PRTB.

Atualmente filiado ao Partido Liberal (PL) e à direita política, Nikolas se posiciona contra os posicionamentos de esquerda e pautas progressistas, como o feminismo e a ideologia de gênero.

Em sua trajetória pública, afirma que estudantes de comunidades mais pobres seriam os principais afetados pela “doutrinação ideológica” nas escolas.

Nas eleições gerais de 2022, Nikolas foi eleito deputado federal por Minas Gerais, onde se tornou o deputado mais votado do país naquele ano, com 1.492.047 votos, o maior número já registrado no estado. Ele foi apoiado pelo presidente em exercício Jair Bolsonaro.

















Influência nas redes sociais

Com presença digital expressiva, o deputado figura entre os políticos brasileiros mais influentes nas redes sociais: soma 18,6 milhões de seguidores no Instagram, cerca de 5,3 milhões no X (antigo Twitter) e no YouTube possui uma base de 2,47 milhões de inscritos.

Nas redes, Nikolas se destaca pela defesa de valores conservadores e pelo posicionamento contrário a políticas associadas à esquerda. Durante as eleições de 2022, promoveu jejuns e vigílias em apoio à reeleição de Jair Bolsonaro.

Polêmicas

O parlamentar também é alvo de críticas e investigações. É apontado em inquéritos por disseminação de desinformação, incluindo um vídeo sobre o sistema Pix, além de ser acusado de apoiar os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Durante a pandemia de COVID-19, o político passou a criticar as medidas de isolamento social impostas por governos locais para evitar a proliferação do vírus, fato que trouxe repercussão na ocasião.

Ele também é frequentemente citado por manifestações consideradas transfóbicas. Em 2023, durante sessão solene do Dia Internacional da Mulher, o deputado usou uma peruca loira e se apresentou no plenário como “Deputada Nikole” .

Na ocasião, ele fez críticas ao movimento trans e questionou o reconhecimento de mulheres trans em espaços femininos. A performance foi amplamente divulgada nas redes sociais e gerou forte reação de parlamentares, organizações civis e ativistas de direitos humanos.

O deputado também já foi condenado a pagar R$ 30 mil em indenização por ofensas transfóbicas e injúria racial feitas contra a deputada Duda Salabert (PDT), por dizer que chamaria a colega de “ele”. O episódio de transfobia aconteceu no fim de 2020, quando Nikolas e Duda ainda eram vereadores de Belo Horizonte (MG).

Atuação parlamentar

Na Câmara dos Deputados, Nikolas se posiciona contra a Reforma Tributária e o fim da escala 6x1 de trabalho, além de ter defendido a PEC da Blindagem, que ampliaria a proteção de parlamentares contra investigações e processos judiciais.

A atuação do deputado federal, acaba por mesclar discursos pautados em temas de moral religiosa e políticas conservadoras com forte influência digital nas redes sociais. Essa combinação faz dele um dos nomes mais conhecidos da nova leva de políticos da direita brasileira.

O Portal iG tentou contato com a assessoria do deputado federal Nikolas Ferreira para obter mais informações, mas até o momento da publicação desta reportagem não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.